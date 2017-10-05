Хорхе Сампаоли: "Нет времени для отработки связки Дибала - Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что слишком рискованно сочетать в стартовом составе Лионеля Месси и Пауло Дибалу, так как аргентинцы еще не гарантировали себе путевку на чемпионат мира-2018.

- Поскольку у нас нет времени для отработки связки Дибала - Месси, мы должны пойти на что-то более конкретное, - цитирует Goal Сампаоли. - Лео должен комфортно чувствовать себя на поле, как в своем клубе. Когда мы используем схему 4-2-3-1, он играет близко к штрафной. Будучи вдали от нее, наш лучший игрок далек от результативности. Моя работа в том, чтобы он понял, что он жизненно необходим в финальной стадии атак.