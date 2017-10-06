Хорхе Сампаоли: "Не сомневаюсь, что Аргентина окажется на чемпионате мира-2018"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после отборочного матча чемпионата мира против сборной Перу (0:0) отметил, что в раздевалке царит атмосфера энтузиазма. По мнению наставника, если аргентинцы сыграют с Эквадором также, как с Перу, то отправятся на чемпионат мира.

- Если мы будем играть так же, как сегодня, мы победим Эквадор, - приводит BBCL слова Сампаоли. - Команда злится, что не смогла обыграть Перу. Но в раздевалке царит атмосфера энтузиазма. У меня нет претензий к лидерам сборной. Команда выполняла то, о чем я ее просил. Мы сильны. Я не сомневаюсь, что Аргентина окажется на чемпионате мира.