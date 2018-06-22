Хорхе Сампаоли: "Не думаю, что правильно возлагать ответственность на Кабальеро"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что не винит вратаря Вилли Кабальеро в пропущенном голе в матче второго тура группового турнира чемпионата мира с Хорватией (0:3). Хорваты открыли счет после грубой ошибки голкипера аргентинцев в начале второго тайма.

– Я не думаю, что правильно будет переносить груз ответственности на Кабальеро, – цитирует AFP Сампаоли. – Я полагал, что мы сможем оказывать давление на Хорватию. Но после этого гола мы эмоционально рассыпались и не смогли ничего сделать, чтобы переломить ход игры. Возможно, если бы я спланировал игру иначе, все вышло бы по-другому.

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