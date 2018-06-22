Хорхе Сампаоли: "Мы не смогли доставить мяч до Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча против Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018 отметил, что команда в первом тайме пыталась доставить мяч до Лионея Месси, но не смола этого сделать.

- В первом тайме мы владели мячом, но не могли доставить его до Лео, чтобы он смог создавать моменты, - приводит "Р-Спорт" слова Сампаоли. - После пропущенного гола, который случился тогда, когда мы меньше всего этого ждали, мы пытались выпустить игроков, которые могли изменить ход игры, но им этого не удалось. Первый гол действительно нас надломил. Второй гол был прекрасно исполнен. После этого уже морально было тяжело вытащить матч.

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