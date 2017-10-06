Хорхе Сампаоли: "Мы не можем большего просить от Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает, что критика в адрес нападающего команды Лионеля Месси неуместна. Аргентинцы в последнем матче отбора ЧМ-2018 сыграли вничью с Перу (0:0).

– Мы не можем большего просить от Месси, – цитирует A Bola Сампаоли. – Он делает нам игру. Он доводит мяч к воротам, создает моменты для партнеров, которые кажутся нереальными. Я уверен, если с Эквадором в решающем матче сыграем так же, то точно окажемся на чемпионате мира.