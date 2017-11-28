Хорхе Сампаоли: "Мне не нравится, как играет сборная Германии"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года отметил, что его команда обладает тактической гибкостью. Также специалист назвал сборные, которые, по его мнению, превосходят южноамериканцев.

- Думаю, Бразилия, Испания и Франция на шаг впереди нас, - цитирует Goal Сампаоли. - Я не назвал Германию не потому, что забыл. Это потому, что мне не нравится, как играют немцы.

Наша система игры может варьироваться. Мы намерены атаковать шестью игроками и обороняться четырьмя. Но все зависит от соперника. Порой можно сыграть по схеме 2-3-2-3.

Напомним, жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. При ней Аргентина наряду с Россией, Германией, Бразилией, Португалией, Бельгией, Польшей и Францией попадет в первую корзину. Само мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет