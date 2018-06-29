Хорхе Сампаоли: "Месси верен сборной. Аргентина должна играть, приближаясь к его уровню"

Главный тренер сборной Аргентины накануне матча 1/8 финала ЧМ против Франции рассказал о влиянии Месси на команду.

- Может ли Павон сыграть в основе вместо Игуаина?

- Я пока не решил, кто выйдет в стартовом составе. У нас немало вариантов перед матчем.

- Что нужно улучшить перед матчем с Францией? Средний возраст французов 25 лет, а у аргентины 30!

- Все, что вы говорили нужно учитывать, но не думаю, что все это станет решающим фактором. Мы полагаемся на себя. Кроме этого мы сильны морально. Мы выйдем на после спокойными. Вы увидите мотивированную команду с волей к победе. Франция беспокоит нас и помимо возраста. Там очень сильное нападение.

- Можно ли играть лучше, чем против Нигерии. Последние недели были сложными.

- Мы профессионалы. Мы умеем преодолевать трудные моменты. Нужно бороться вне зависимости от ситуации.

- В чем слабость Франции и какие игроки вас особенно пугают в ее составе?

- Сила Франции в быстрых переходах в атаку. Они давно играют вместе. Это собранная команда. Они могут организовать атаку в три-четыре касания. Они сильны на стандартах. Это значит, что у них есть коллективная сила.

- В прошлом матче вы показали сердце. Можете ли вы сказать, почему Аргентина еще на ЧМ?

- Мы имеем не только игроков, которые играют сердцем. Одним сердцем игру не выиграешь. Мы нейтрализовали Нигерию в первом тайме за счет своего стиля. Мы создаем связи, создаем контроль. Нам нужно владеть мячом.

- Иметь Месси в составе – привилегия, которой владеет только Аргентина. Это не Марадона, он имеет идентичность. Как он ведет команду и общается с вами?

- Лео верен команде. Это видно на поле. Иногда он позволяет нам увидеть вещи, которые видит лишь гений. Сложно быть на его высоте. Он яркая звезда для всех нас. Мы должны играть, стараясь, максимально приблизиться к нему. (Артур ЕНИКЕЕВ)