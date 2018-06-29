Хорхе Сампаоли: "Месси плохо начал чемпионат, но в последней игре проявил волю"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии матча с Францией в 1/8 финала чемпионат мира рассказал о тактике на встречу и отметил эмоциональный подъем нападающего Лионеля Месси.

– Мы бы хотели облегчить задачу Месси. Лео – лучший игрок вселенной, но у нас есть и другие игроки высокого качества, – сказал Сампаоли.

– Как противостоять контратакам Франции?

– Чем мы будем хуже, тем лучше будут они. Они будут быстрыми на флангах. Нам придется блокировать этих нападающих. Надо быть готовыми ко всему. Нам нужно будет быстрее возвращать мяч. Если игра будет беговой, то это не наша стихия.

– Отрабатывали ли вы пенальти перед игрой?

– Говоря о пенальти – это может сыграть решающую роль. Это нельзя отработать только на тренировке – это адреналин, давление, нервы. Обычно игроки остаются на поле после тренировки и бьют. Мы провели тренировку с вратарями и изучили стиль игроков Франции.

– Давление с Месси спало? Мы знаем, что он очень переживал в начале турнира.

– Да, старт был плохим. Сейчас он чувствует себя увереннее. Он проявил волю к победе. Это огромная разница. Наш лидер всегда думает о победе. Это моя премьера в качестве тренера сборной Аргентины. Во всех игроках я чувствую тесную связь с аргентинской футболкой. Они показывают традиционный аргентинский футбол. Мы отдадим все, и на поражение не пойдем.

– Зависит ли ваша работа от выхода в четвертьфинал?

– У меня есть контракт. Мне нравится, что я здесь. И если мне позволят, то я продолжу работу. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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