Хорхе Сампаоли: "Месси на сто процентов предан Аргентине"

Главный тренер сборной Аргентины​ Хорхе Сампаоли после ничьей на ЧМ-2018 с Исландией (1:1) оценил игру своей команды и соперника. На 64-й минуте встречи Лионель Месси не забил пенальти.

– Для нас это была некомфортная игра, потому что Исландия действовала очень оборонительно, перекрывая все возможное пространство, – сказал Сампаоли. - Может быть, нам нужно было играть более созидательно в первом тайме. Важным моментом было то, что мы в первом тайме не нагружали левый фланг исландцев, играли там очень медленно.

Пенальти? Это всегда хорошая возможность забить, и если бы мы смогли превратить пенальти в гол, то, думаю, победили бы. Но чего не произошло, того не произошло. Таков футбол, и дальше нам нужно быть сильными и верить в себя, понимать, что у нас есть все инструменты, чтобы обыгрывать кого угодно. Убежден, что Лео на сто процентов предан Аргентине и нашей команде. (Игорь РАБИНЕР)

Аргентина - Исландия: не день Месси //

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