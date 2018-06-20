Хорхе Сампаоли: "Если аргентинцы проигрывают, то виновником делают Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что нападающий Лионель Месси не виноват в неудачах команды, поскольку результат не может делать один игрок.

Напомним, в своем первом матче на чемпионате мира аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1).

- Мы очень расстроились, что не смогли выиграть ту игру (с Исландией. – Прим. "СЭ"), но смогли оправиться от результата, - цитирует ТАСС Сампаоли. - На плечах Месси большой груз, нельзя все сваливать на него. Нам необходимо сплотиться, несмотря на негативный опыт прошлого матча. Я всегда говорю, если мы выигрываем, то побеждает команда. Если аргентинцы проигрывают, то виновником все делают Месси. Мне кажется несправедливым списывать все на одного игрока. Мое отношение к нему не изменится, он лучший футболист в мире. Нельзя думать, что один игрок сделает результат, но он является крайне важным звеном в нашей команде.

Впереди у подопечных Сампаоли еще две игры группового этапа: против Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).