Хорхе Сампаоли: "Аргентина объединилась и помогла Месси попасть на чемпионат мира"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после победы над Эквадором в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что необходимо было объединиться и помочь Месси попасть на чемпионат мира. По мнению наставника, национальная команда сделала важный шаг.

- Не Месси должник чемпионата мира, а футбол должен ему мундиаль, - приводит AFA слова Сампаоли. - Необходимо было объединиться и помочь Лео попасть на чемпионат мира. В итоге Месси помог пройти отборочный раунд. Очень здорово быть с ним и командой в такую минуту. Аргентина сделала важный шаг.