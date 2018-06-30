Хорхе Сампаоли: "Аргентина будет играть против Франции с ножом в зубах"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Франции​ заявил, что его команда должна владеть инициативой. Игра состоится 30 июня в Казани.

- Мы должны сами взять бразды правления, - цитирует Marca Сампаоли. - Нужно выпустить игроков, которые позволят нам контролировать игру в матче против такой сборной, как Франция, которая быстро перемещает мяч. Если мы не будем контролировать игру, то будет много физической борьбы, что нас не устраивает. Аргентина будет играть с ножом между зубами, и, надеюсь, мы выйдем в четвертьфинал.

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