Хорхе Кампос назвал Акинфеева хорошим вратарем, а Яшина - одним из лучших в истории

Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос назвал Льва Яшина одним из лучших голкиперов в истории футбола. Также Кампос поделился своим мнением о нынешнем вратаре и капитане сборной России Игоре Акинфееве и дал ему пару советов.

- Яшин был одним из лучших вратарей в истории, - цитирует gazeta.ru Кампоса. - Я смотрел видео с его матчами, читал о нем, – это что-то особенное. Фотография Яшина на логотипе чемпионата мира – 2018 – это очень красивая история для всех нас, бывших и нынешних вратарей. Думаю, таких особенных голкиперов, как он, больше никогда не было.

– А что вы думаете по поводу игры Игоря Акинфеева?

– Это хороший вратарь. В плане защиты сборная России довольно сильна. Я работал в прошлом году на матче Кубка конфедераций, в котором встречались Мексика и Россия. Мы победили тогда, но россияне были хороши. Да, Лосано забил немного смешной мяч после выхода Акинфеева, но в футболе такое бывает. Ты никогда не знаешь, что произойдет. На мой взгляд, в том эпизоде не было индивидуальной ошибки Акинфеева – это был сложный момент для вратаря.

Не знаю, как бы я поступил в той ситуации. Думаю, я бы вышел из ворот, только чуть подальше, и сделал бы то же самое, что Игорь.

– Какие советы вы бы дали Акинфееву?

– Любой вратарь всегда должен быть очень внимательным – особенно при навесах в штрафную. Это самое сложное, и в такие моменты нужно быть особенно сконцентрированным. Необходимо всегда общаться со своими защитниками – показывать на что-то, говорить, потому что в матчах иногда все решают секунды, а на стадионе очень плохо слышно. Так что нужно внимательно смотреть на вратаря и быть с ним на связи.

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