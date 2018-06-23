Хорхе Кампос: "Черчесов проделал большую работу в сборной России"

Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос похвалил главного тренера сборной России Станислава Черчесова за хорошую подготовку команды к чемпионату мира-2018​. Голкипер выразил надежду, что россияне и мексиканцы сыграют в финале турнира.

– Я смотрел первый матч сборной России против Саудовской Аравии в "Лужниках". Россияне выступают дома, очень мотивированы и играют действительно хорошо, – цитирует gazeta.ru Кампоса. – Посмотрим, как далеко они пройдут в плей-офф – здесь уже все зависит от соперника.

Кстати, я знаком с Черчесовым – играл с ним много лет назад, мы ведь оба были вратарями. Это хороший наставник.

Он проделал большую работу и сумел создать единый коллектив. К тому же если тренер был голкипером, то он может во многом помочь вратарю и защите. Хотел бы его поздравить. Надеюсь, что они пройдут как можно дальше. И пусть Мексика встретится с Россией в финале (смеется).

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

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