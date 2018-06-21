18:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хонда может пропустить матч с Сенегалом из-за травмы


Полузащитник сборной Японии  Кейсуке Хонда может пропустить следующий матч своей команды на чемпионате мира, информирует ТАСС. Японцы встретятся с Сенегалом 24 июня в Екатеринбурге.

32-летний игрок получил повреждение задней поверхности бедра. На сегодняшней тренировке экс-хавбек ЦСКА занимался по индивидуальной программе. 

Сборная Японии выступает в группе H. Во вторник она победила Колумбию (2:1). Ей предстоит сыграть с командами Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5312436

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