Хонда может пропустить матч с Сенегалом из-за травмы

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда может пропустить следующий матч своей команды на чемпионате мира, информирует ТАСС. Японцы встретятся с Сенегалом 24 июня в Екатеринбурге.

32-летний игрок получил повреждение задней поверхности бедра. На сегодняшней тренировке экс-хавбек ЦСКА занимался по индивидуальной программе.

Сборная Японии выступает в группе H. Во вторник она победила Колумбию (2:1). Ей предстоит сыграть с командами Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

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