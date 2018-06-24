Хонда готов встретиться с любым соперником в плей-офф ЧМ-2018

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда признался, что для его команды не имеет значения, кто будет противостоять ей на стадии плей-офф чемпионата мира.

- Мне без разницы, кто нам достанется, - цитирует ТАСС японца. - Я полагаю, это будет Англия или Бельгия - обе команды сильные, поэтому не имеет значения, против какой из них играть.

Он также добавил, что японцы хотели выиграть матч против Сенегала. Встреча завершилась вничью 2:2.

- Я счастлив, но, конечно, мы хотели выиграть этот матч, поэтому у меня двойственные чувства. У нас будет важная игра против команды Польши и только три дня на подготовку - мы должны как можно быстрее восстановиться, - сказал Хонда.

Сборная Японии занимает первое место в группе H. Ей предстоит встретиться с Польшей (28 июня, Волгоград).

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