"Хочется продолжения!" Андрей Федун - о выходе России в четвертьфинал ЧМ-2018

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, пен. - 4:3).

- Сможет сборная пройти еще дальше?

- Здесь загадывать нельзя, мы на зубах вытянули матч с Испанией. Эффект от сборов в Австрии потихоньку заканчивается, проходит пик формы, люди начинают уставать. У остальных, правда, то же самое. Вообще, мало кто верил, что мы из трех матчей выиграем хотя бы один, а у нас уже три победы, причем над не самыми слабыми соперниками. Хочется продолжения! (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

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