Хименес пропустил матч с Россией, чтобы подготовиться к игре с Португалией

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии (2:1) отметил, что гордится своими партнерами по команде. Уругвайцы в четвертьфинале сыграют с Францией 6 июля.

- Невероятно горжусь тем, что играю в этой команде, с этими ребятами - они просто невероятные, - приводит "Р-Спорт" слова Хименеса. - У меня было повреждение. Я не смог бы помочь команде в матче с Россией, но был уверен, что восстановлюсь к матчу с Португалией, ведь была проделана большая работа для того, чтобы я смог набрать форму.

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