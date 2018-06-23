Хименес не сыграет со сборной России

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес из-за травмы не сможет принять участия в матче группового турнира чемпионата мира против России, сообщает "Р-Спорт". Игрок получил травму квадрицепса и сейчас занимается по индивидуальному плану.
Центральный защитник в двух стартовых играх против Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) провел по 90 минут в связке с Диего Годином. В матче с египтянами он стал автором единственного гола.
Россия и Уругвай уже обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира и в очном противостоянии, которое состоится 25 июня в Самаре, распределят первое и второе место в таблице группы A.
Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180623/1138449017.html
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- Диего Годин
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- Сборная Уругвая (футбол)
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