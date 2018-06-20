Хиддинк считает, что Россия может пройти Испанию или Португалию в плей-офф ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что россиянам под силу пробиться в четвертьфинал чемпионата мира-2018. Россия сегодня обеспечила себе выход в плей-офф турнира, где встретится с одной из команд группы B - Испанией, Португалией или Ираном. Сборная Марокко уже лишилась шансов на выход в 1/8 финала.

- Испания и Португалия - команды другого уровня, - сказал Хиддинк в эфире передачи "Все на матч!" - Но с таким подходом у команды есть шанс. Если они используют тот импульс, который у них есть.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу