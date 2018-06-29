Хиддинк назвал сильные стороны сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал сильные стороны российской команды на чемпионате мира-2018​. Также он отметил, что в 1/8 финала Россия - Испания будет болеть за красивый футбол.

- Россия ярко проявила себя в двух первых матчах, поэтому их очное противостояние будет сложным для обеих сторон, - отметил Хиддинк. - В российской команде есть несколько игроков в центре поля, которые нравятся мне особенно. Молодой полузащитник Головин - отличный игрок. Россия сильна и в атаке - оба нападающих очень опасны. Может ли Россия выбить Испанию? На этом турнире ряд сильных команд уже отправился домой, так что всем фаворитам стоит быть осторожными. Уверен, в "Лужниках" будет невероятная атмосфера, но это не должно повлиять на испанских футболистов - у них достаточно опыта, чтобы справиться с таким давлением. Испания не очень хорошо начала чемпионат, но великие команды набирают скорость по ходу турнира.

Что я сказал игрокам российской сборной? Поприветствовал тех четверых-пятерых футболистов, кто остался в команде со времен Евро-2008. Буду ли я болеть за Россию? Я за красивый футбол. Испания - и сборная, и испанские клубы, - много подарила мне в этом аспекте.

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