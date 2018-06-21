Хеймир Халльгримссон: "Нигерийцы очень сильны физически"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон считает, что его команде стоит опасаться Нигерии, с которой исландцы встретятся во втором туре группового турнира ЧМ-2018. По его словам, сила африканской сборной – в физической готовности.

– Нигерийцы очень сильны физически, они быстры, это хорошие атлеты, которые отлично бегают, – цитирует AFP Халльгримссона. – Они прямолинейны и хороши в контратаках. Я вижу, как они улучшили игру с тактической точки зрения. Их футболисты играют в топ-лигах. Каждый уик-энд они играют в клубах на высоком уровне. Так что Нигерия очень сильна.

В чем наша сила? Мы прислушиваемся друг к другу, все игроки поддерживают друг друга и готовы прийти на помощь. Поэтому мы добиваемся хороших результатов. Никто из нас не выпячивает себя, все подчеркивают работу партнеров по команде.

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