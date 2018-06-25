Хеймир Халльгримссон: "Даже после поражений мы считаем, что следующий матч можем выиграть"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон рассчитывает на победу над Хорватией в третьем туре группового турнира ЧМ-2018. Исландцы имеют одно очко после ничьей с Аргентиной и поражения от Нигерии.

– Мы к каждой игре подходим с намерением победить, – цитирует AFP Халльгримссона. – Даже после поражений мы считаем, что следующий матч можем выиграть. Этот оптимизм в наших генах.

Хорваты всегда хорошо играют. Далич дал команде еще больше баланса между атакой и защитой. Хорваты стали играть разнообразнее. Модрич стал играть выше, откуда он может отдавать больше острых передач. Эта команда далеко способна пройти, если продолжит так играть.

Если мы выйдем в плей-офф, в Исландии решат, что можно рассчитывать на победу на чемпионате мира. Потому что мы очень оптимистичны. Но нужно понимать, что для Аргентины было бы большой сенсацией не попасть в плей-офф. Если же мы выйдем в 1/8 финала, это будет самым большим успехом в истории исландского футбола.

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