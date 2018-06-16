Хеймир Хальгримссон: "Аргентина ничем нас не удивила, но она пройдет далеко"

Главный тренер исландцев Хеймир Хальгримссон прокомментировал ничью своей команды с Аргентиной (1:1) на чемпионате мира.

- Надо отдать должное нашей обороне, трудолюбию и дисциплине игроков. Выступая против футболистов мирового класса, какие собрались у аргентинцев, очень непросто сохранять концентрацию у своих ворот на протяжении всех 90 минут, тем более когда у тебя нет возможности много владеть мячом. Прекрасно сработали также мои помощники, разобравшие игру соперника от и до. В ней не было ничего, что бы нас удивило. Это позволило остановить множество угроз, прежде чем они произошли. (Игорь РАБИНЕР)