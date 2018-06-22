Хеймир Хадльгримссон: "Сборной Исландии было жарко в матче с Нигерией"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон посетовал на жару в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии (0:2). Игра состоялась в Волгограде, по ходу встречи температура поднималась до 32 градусов жары. На пресс-конференции специалиста спросили, почему его подопечные были не похожи на себя.

- Что значит, мы были не похожи на себя? Чем наши игроки были не похожи на себя? Они тяжеловато или медленно играли? Да нет, - цитирует "Р-Спорт" Хадльгримссона. - Это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура повлияла, жарковато было для нас, но самое главное, что Нигерия сильно сыграла. Было очень трудно с ней бороться, но я признаю, что были у нас игры и получше.

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