Хеймир Хадльгримссон: "На чемпионате мира-2018 Исландии хотелось бы выйти из группы, мы способны на многое"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон отметил, что хочет, чтобы его команда вышла из группы на чемпионате мира-2018. Он также добавил, что исландцы уже привыкли к играм с серьезными соперниками.

В группе D Исландия сыграет с Аргентиной, Хорватией и Нигерией.

– Чего вы ждете от чемпионата мира-2018?

– Для начала хотелось бы выйти из группы. Группа у нас очень сильная, ведь тут и Хорватия, и Нигерия, и Аргентина. Так что задача весьма непростая, но тем не менее наша цель – плей-офф, – приводит RT слова Хадльгримссона. – Если получится, то следующий оппонент вряд ли будет сильнее любой из перечисленных команд. Думаю, мы способны на многое, но в первую очередь надо сосредоточиться на том, чтобы выйти из группы. И это серьезный вызов.

– Для этого надо как минимум не уступить Аргентине в стартовой встрече?

– Забавно, но на чемпионате Европы 2016 года мы играли в одной группе с Португалией. Встреча закончилась ничьей, а португальцы потом стали чемпионами. В первом матче чемпионата мира мы сыграем с Аргентиной. Возможно, снова будет ничья и они выиграют кубок… Этот матч будет очень важным для нас. Но мы привыкли к таким серьезным играм.

– Уже задавались вопросом, как останавливать Лионеля Месси?

– Увидите в день матча.