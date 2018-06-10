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Хеймир Хадльгримссон: "Исландия сможет преподнести сюрприз Аргентине в матче ЧМ-2018"

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Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон отметил, что команда сможет преподнести сюрпризы для соперников на чемпионате мира, в том числе для команды Аргентины.

- Это будет сложно, но, надеюсь, мы сможем преподнести несколько сюрпризов и для Аргентины, и для кого либо еще, - цитирует ТАСС Хадльгримссона.

Сборная Исландии прилетела в Россию в субботу. Во время турнира команда будет базироваться в Геленджике. В воскресенье исландцы провели открытую тренировку на стадионе "Олимп".

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5281109

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