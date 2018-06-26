Хетаг Хосонов: "Желаю сборной России с такой игрой дойти до финала"

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему армейцы, работающие на сборе, очень удивились, впервые увидев новичка Яку Бийола, а также пожелал больших успехов сборной России на чемпионате мира.

– В команду перешел еще один центральный полузащитник, Яка Бийол. Уже успели понять, в чем его игровые достоинства?

– Когда он в первый раз появился на тренировке, мы с ребятами были очень удивлены, насколько он большой, крепкий физически (улыбается). А ведь Яка всего-то 99-го года рождения. Он здорово действует в единоборствах, неуступчивый. Да и по общению – хороший парень, мы его постоянно подбадриваем, стараемся помочь ему скорее адаптироваться. Яка пока держится поближе к Кристи, и это понятно, им проще разговаривать на их языке. Но я уверен, что он быстро выучит русский.

– Сегодня сборная России играет против Уругвая (интервью опубликовано вчера – до игры России с Уругваем. – Прим. "СЭ"). Вся страна болеет за нашу команду, при этом есть мнение, что первый по-настоящему серьезный соперник у нее будет только сейчас.

– Я не согласен! Это чемпионат мира, здесь все соперники сильные. Наша сборная играет очень хорошо, дай Бог, чтобы и в этом матче ребята победили. Желаю сборной России с такой игрой дойти до финала! Болеть за нее будем сегодня лишь мысленно, потому что у нас в этот момент будет проходить тренировка (улыбается).

– Просмотр матчей ЧМ – одно из основных занятий наших футболистов в часы отдыха. Что еще?

– После первой тренировки купаемся и идем обедать, потом все отправляются по номерам – кто-то спит, кто-то смотрит фильмы, некоторые играют по сети. Вечером всей командой посещаем бассейн, джакузи, восстанавливаемся. И так – каждый день.

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