Хет-трики Менье и Лукаку помогли Бельгии разгромить Гибралтар

Сборная Бельгии на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 разгромила Гибралтар (9:0). Хет-триком в составе бельгийцев отметились нападающий Ромелу Лукаку и защитник Тома Менье, на счету которого также четыре голевые передачи.

В первом тайме один из голов забил экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель, который перед перерывом получил прямую красную карточку.

В других встречах группы H Греция и Эстония голов не забили, а Кипр одержал волевую победу над Боснией (3:2).

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа H

Бельгия - Гибралтар - 9:0 (6:0)

Голы: Мертенс, 16 (1:0). Менье, 18 (2:0). Лукаку, 21 (3:0). Витсель, 27 (4:0). Лукаку, 38 (5:0). Э.Азар, 45 (6:0). Менье, 61 (7:0). Менье, 67 (8:0). Лукаку, 84 - с пенальти (9:0).

Бельгия: Куртуа, Компани, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Де Брейне (Тилеманс, 85), Э.Азар (Т.Азар, 77), Мертенс (Дембеле, 45), Лукаку, Феррейра-Карраско.

Гибралтар: Ибрахим, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Р.Кашаро (Гиллинг, 74), Гарсия, Босио (Пьюзи, 45), Барнетт, Маскаренас-Оливеро, Уокер, ЛиКашаро, Эрнандес (Понс, 61).

Предупреждение: Гиллинг, 85.

Удаления: Витсель, 40. Барнетт, 82.

Судья: Дойл (Ирландия).

31 августа. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).

Кипр - Босния и Герцеговина - 3:2 (0:2)

Голы: Шуньич, 33 (0:1). Вишча, 44 (0:2). Христофи, 65 (1:2). Лабан, 67 (2:2). Сотириу, 76 (3:2).

Кипр: Панаги, Меркис, Деметриу, Хараламбидис (Авраам, 46), Лабан, Артиматас, Кириаку, Маргаса (Кастанос, 72), Кателарис, Христофи (Александру, 80), Сотириу.

Босния и Герцеговина: Бегович, Враньеш, Бичакчич, Шуньич, Колашинац, Пьянич, Лулич, Цимирот (Яяло, 75), Ибишевич (Ходжич, 81), Джеко, Вишча (Миличевич, 64).

Предупреждения: Артиматас, 54. Авраам, 69. Пьянич, 71.

Судья: Марринер (Англия).

31 августа. Никосия. Стадион GSP.

Греция - Эстония - 0:0

Греция: Карнезис, Пападопулос (Стафилидис, 66), Манолас, Тзавеллас, Рецос, Тзиолис, Фортунис, Зека, Манталос (Бакасетас, 80), Веллиос (Диамантакос, 70), Донис.

Эстония: Аксалу, Яагер, Круглов, Клаван, Тенисте, Калласте (Миллер, 89), Баранов, Дмитриев (Антонов, 81), Кяйт, Зенев, Аньер (Тамм, 90+3).

Предупреждения: Тенисте, 45. Рецос, 49. Клаван, 68.

Судья: Лиани (Израиль).

31 августа. Пирей. Стадион Georgios Karaiskakis.