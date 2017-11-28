Хет-трик Месси и триумф Панамы: самые запоминающиеся матчи отбора ЧМ-2018

ФИФА на своем официальном сайте представила самые запоминающиеся матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Организация не стала составлять рейтинг, представив игры в виде списка.

Панама - Коста-Рика - 2:1

Панамцы благодаря этой победе впервые в своей истории вышли на чемпионат мира. Исход этой встречи, а также волевая победа Гондураса над Мексикой (3:2) не позволили США впервые с 1986 года выйти на мировое первенство.

Швеция - Франция - 2:1

Французы, несмотря на выездной статус матча, были рассматривались в качестве фаворита и открыли счет - на 37-й минуте отличился Оливье Жиру. Спустя шесть минут хозяева поля восстановили равенство. Голом отметился Джимми Дурмаз. На 3-й компенсированной ко второму тайму минуте ошибка вратаря гостей Юго Ллориса привела к голу Улы Тойвонена.

Эквадор - Аргентина - 1:3

Аргентинцы до последнего матча в отборочном турнире не гарантировали себе путевку на чемпионат мира. Для выхода на турнир в России им было необходимо на выезде обыграть Эквадор. Команда Хорхе Сампаоли выполнила задачу - все три мяча в ворота хозяев поля забил Лионель Месси.

Иран - Сирия - 2:2

Сирийцы в заключительном матче группы A азиатского отборочного турнира против досрочно вышедшего на турнир Ирана к 90-й уступали со счетом 1:2. Этот результат не позволял команде занять третье место, которое дает право сыграть в континентальных стыках. На 3-й компенсированной ко второму тайму минуте ничью хозяевам поля принес нападающий Омар Аль-Сома, возобновивший карьеру в сборной после пятилетнего перерыва. В стыках сирийцы проиграли Австралии.

Тунис - ДР Конго - 2:2

Хозяева поля благодаря ничьей с прямыми конкурентами из Демократической республики Конго впервые с 2006 года отобрались на чемпионат мира. Этот результат помог тунисцам обойти соперника на одно очко и занять первое место в группе А африканского отбора (на чемпионат мира выходят по одной команде из пяти групп).

Шотландия - Англия - 2:2

Ничья в матче 6-го тура отборочного турнира между географическими соседями стала возможна благодаря голу форварда гостей Харри Кейна на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. В итоге шотландцы заняли третье место в группе F, пропустив вперед Словакию. Обе команды набрали по 18 очков, но британцы уступили по дополнительным показателям. Словакия стала худшей среди команд, занявших вторые места в девяти отборочных группах и не попала в восьмерку команд, которые в стыковых играх разыграли четыре путевки на чемпионат мира.

Напомним, жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.