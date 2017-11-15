Хет-трик Эриксена помог Дании разгромить Ирландию и выйти на ЧМ-2018

Сборная Дании обыграла на выезде Ирландию в ответном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 5:1. Хет-трик в этой встрече сделал полузащитник Кристиан Эриксен. Еще по голу забили Андреас Кристенсен и Никлас Бендтнер с пенальти. Предыдущая встреча в Дании завершилась вничью - 0:0.
Таким образом, Дания стала 30-м участником турнира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция.
Чемпионат мира-2018
Стыковые матчи
2-й матч
Ирландия - Дания - 1:5 (1:2)
Голы: Даффи, 6 (1:0). Кристенсен, 29 (1:1). Эриксен, 32 (1:2). Эриксен, 63 (1:3). Эриксен, 74 (1:4). Бендтнер, 90 - с пенальти (1:5).
Ирландия: Рэндолф, Кристи, Даффи, Кларк (Ш.Лонг, 71), Уорд, Хендрик, Мейлер (Хулахан, 46), Артер (Макгиди, 46), Брэйди, Макклин, Мерфи.
Дания: Шмайхель, Кристенсен, Кьер, Бьелланн, Стрюгер Ларсен (Анкерсен, 54), Квист, Делэйни, Эриксен, Поульсен (Корнелиус, 70), Йергенсен (Бендтнер, 84), Систо.
Судья: Марчиняк (Польша).
14 ноября. Дублин. Стадион "Aviva Stadium".
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Thomas_Boy_
Датчане и шведы на ЧМ... Я даже не рассчитывал на такое счастье.) Просто разорвали ирландцев, браво, датчане! Жаль, что Матч-ТВ вместо интереснейшего стыкового матча показывает унылые товарняки.
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