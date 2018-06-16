Хердур Магнуссон: "Я дал согласие на переход в ЦСКА. Дело за клубами"

Защитник сборной Исландии Хердур Магнуссон заявил, что согласился перейти в ЦСКА. Сегодня 25-летний футболист английского "Бристоль Сити" отыграл 90 минут в матче чемпионата мира против Аргентины (1:1). На 64-й минуте встречи после его фола был назначен пенальти, который не реализовал Лионель Месси.

- Я подписал личные бумаги и дал согласие на переход, теперь дело за договоренностью между клубами, - сказал Магнусон. - Давайте подождем, что будет в ближайшее время. Естественно, я хочу перейти в ЦСКА, ведь это очень большой клуб. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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