Хердур Магнуссон: "Хотел бы поблагодарить Россию за чемпионат мира"

Новичок ЦСКА исландский защитник Хердур Магнуссон сказал, что ему понравилось на ЧМ-2018 в России. Сборная Исландии участвовала в турнире и не сумела выйти из группы

– Вы принимали участие в чемпионате мира. Как оцените организацию этого турнира?

– Я, как и все мои партнеры по сборной Исландии, хотели бы поблагодарить Россию за этот чемпионат. Все детали были продуманы просто отлично: начиная от отелей, где мы жили перед матчами, заканчивая базой, на которой мы тренировались, всё было в полном порядке. Лучше и быть не могло, - цитируют футболиста "Известия".

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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