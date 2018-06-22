Хердур Магнуссон: "Готов взять на себя роль викинга в ЦСКА"

Защитник сборной Исландии Хердур Магнуссон заявил о готовности взять на себя "роль викинга" в ЦСКА. Магнуссон перешел в армейский клуб этим летом, ЦСКА же покинул другой скандинав - швед Понтус Вернблум.

- Я готов взять на себя эту роль и ответственность, - цитирует ТАСС Магнуссона. - Виктор Гончаренко прислал мне несколько сообщений, но я буду рад лично встретиться после чемпионата мира.

Что касается Ахмеда Мусы, то я хотел бы, чтобы он остался в клубе, ведь это топовый нападающий.

Муса стал автором дубля в матче группового турнира чемпионата мира-2018 Нигерия - Исландия (2:0). Форвард вторую половину сезона провел в ЦСКА на правах аренды.

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