Хенрик Ларссон: "Хорошо, что разговоры о возвращении Ибрагимовича в сборную прекратились"

Бывший форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон считает, что непопадание в заявку команды ЧМ-2018 Златана Ибрагимовича не пойдет команде во вред.

- Это лучший игрок в истории сборной Швеции, поэтому неудивительно, что появились дискуссии о его возвращении. Но я считаю, что это хорошо, что команда теперь может сконцентрироваться на себе, - цитирует шведа Goal.com. - Ребята, вы все еще говорите об Ибрагимовиче, хотя его и нет в сборной. Здоровый Златан, какой он был до травмы – думаю, его вызвал бы любой тренер в мире. Но он не тот. Нет смысла об этом говорить. Есть те, кто были вызваны. Команда будет отличаться в плане движений всех игроков. Раньше соперник знал, что мяч в атаке отдадут на Ибрагимовича. Теперь он не так уверен. Мяч будет доставлен Оле Тойвонену или Маркусу Бергу, которые будут играть в атаке, не так ли?

На ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет в группе F с командами Германии, Мексики и Кореи.

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