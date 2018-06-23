Хендерсон уже забыл о финале Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Англии и "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, как на него повлияло поражение в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:3).

- Удалось ли вам полностью забыть финал Лиги чемпионов? - вопрос Хендерсену.

- Тяжелая была ночь. Очень. Но футбол идет дальше. Надо хоть как-то этот опыт использовать. Хватит рефлексировать. Я переключился на чемпионат мира. Теперь сделаю все, чтобы помочь сборной Англии. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сборная Англии выступает в группе G. Ей предстоит встретиться с Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам