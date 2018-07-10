Хендерсон и Варди готовы сыграть с Хорватией

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон полностью восстановился после повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в матче 1/4 финала ЧМ-2018 со Швецией (2:0). Как сообщает AFP, хавбек приступил к полноценным тренировкам в общей группе и готовится к матчу 1/2 финала с Хорватией.

Также отмечается, что травма паховых мышц больше не беспокоит нападающего Джейми Варди.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)