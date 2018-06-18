Хэмилтон пожелал сборной Англии удачи в матче с Тунисом

Пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон пожелал сборной Англии удачного старта на чемпионате мира в матче против Туниса. Команды встретятся сегодня в Волгограде, матч начнется в 21.00 по московскому времени.

- Желаю нашим парням самого лучшего в их первом матче на чемпионате мира, - написал в своем Твиттере Хэмилтон. - Вперед!

Англичанам, которые играют в квартете G также предстоит встретиться с командами Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).