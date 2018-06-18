Хэмилтон пожелал сборной Англии удачи в матче с Тунисом

Пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон пожелал сборной Англии удачного старта на чемпионате мира в матче против Туниса. Команды встретятся сегодня в Волгограде, матч начнется в 21.00 по московскому времени.
- Желаю нашим парням самого лучшего в их первом матче на чемпионате мира, - написал в своем Твиттере Хэмилтон. - Вперед!
Англичанам, которые играют в квартете G также предстоит встретиться с командами Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
Wishing our boys all the best for their first match in the World Cup! Let’s go! #WorldCup 🙌🏾 🏴⚽ 📷 @HKane pic.twitter.com/Jikza3IPqM– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 18 июня 2018 г.
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