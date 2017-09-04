Хедира купил 1200 билетов на матч с Норвегией для детей из неблагополучных семей

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира посредством своего фонда приобрел 1200 билетов на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Норвегии, который состоится сегодня. Пропуска на игру были распределены среди 15 благотворительных организаций, которые занимаются проблемами детей из неблагополучных семей.

- Для меня важно не просто давать деньги, а то, из чего дети могли бы что-то извлечь, - приводите пресс-служба Немецкого футбольного союза. - У большинства этих детей не было возможности посетить игру из-за финансовых проблем их родителей.