Хави: "Йерро готов к работе со сборной Испании"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что Фернандо Йерро готов к работе главным тренером сборной Испании. 50-летний испанец сменил Хулена Лопетеги​, который был уволен из-за переговоров с "Реалом".

– Фернандо Йерро – хорошо подготовленный человек, готовый взять на себя ответственность за сборную Испании, – цитирует Sport.es Хави. – Он очень помог нам в 2010 году, когда мы проиграли первый матч против Швейцарии (0:1).

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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