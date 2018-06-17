Хави: "Считаю Мбаппе более талантливым, чем Погба"

Бывший полузащитник сборной Испании Хави не считает, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отступил от своего стиля на ЧМ-2018. По его мнению, у французов есть свой почерк и манера игры.

– У Дешама есть стиль, – цитирует JDD Хави. – Просто он и Симеоне – они другой школы, нежели Лев, Лопетеги или Гвардьола. Дешам не поменял своего подхода, став тренером: надежная оборона и контратака. Он не хочет доминировать, потому что много внимания уделяет организации игры, обороне. Его команда не стала менее конкурентоспособной. Уважаю все подходы и стили.

Гризманн мне нравится, потому что у него высокий уровень игры, он значим для команды. Это один из лучших игроков в мире. Он отлично адаптировался бы в "Барселоне". И в любом большом клубе.

Мбаппе в 19 лет стал великим. Он добьется большого прогресса, это будущая звезда. Я его считаю более талантливым, чем Погба.