Хави: "Сборная Франции на чемпионате мира меня не впечатлила ничем"

Бывший полузащитник сборной Испании Хави признался, что его не впечатлила игра сборной Франции на чемпионате мира в России. По его словам, футбол французов был слишком прагматичным.

– На чемпионате мира тренеры прагматичны, потому что боятся вылета, – цитирует Marca Хави. – И я могу их понять. Но у меня другая школа. Я люблю владение мячом и риск. Но 70-80 процентов команд на чемпионате мира боятся рисковать и не идут вперед за голами. Это обидно. Результат турнира кажется логичным и убеждает людей, но не меня. Франция ничем меня не впечатлила, только тем, что стала чемпионкой мира. Это организованная команда, у которой нет яркости. При этом там все работают, бывают вспышки. Гризманн и Мбаппе могут взорвать ситуацию. Но я не в восторге от этой игры.