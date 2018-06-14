Хави: "Надеюсь, отставка Лопетеги не повлияет на сборную Испании"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави надеется, что увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании не навредит команде. Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес остался недоволен переговорами специалиста с "Реалом".

- Это не лучший сценарий, но я надеюсь, что отставка Лопетеги не повлияет на сборную, - цитирует Sport.es Хави. - В команде есть люди, которые хорошо справятся с этой ситуацией. Несмотря на все, что произошло, Испания по-прежнему остается одним из главных кандидатов на победу в турнире.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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