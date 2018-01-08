Хави: "Испания не сможет бороться с Германией в физике"

Бывший полузащитник сборной Испании Хави назвал фаворитов чемпионата мира 2018 года. По мнению чемпиона мира-2010, Бразилия сочетает в своей команде талант и физику.

– Бразилия восстановилась. Это отличная команда, у которой есть как талант, так и физика, – цитирует El Pais Хави. – Это непросто. Вот почему у Испании столько заслуг. Мы выигрывали почти без физики. За исключением Рамоса, остальные выглядели как мы: Арбелоа, Пуйоль и другие небольшие. Сейчас также – талант на первом месте.

Нет другой такой полузащиты, как у Испании, где есть Сильва. Какой игрок лучше него? Такого нет. Кто сильнее Иньесты? Такого нет. А кто лучше Бускетса? На таких игроках основывается команда. За ними старая гвардия – Альба, Пике, Рамос и Карвахаль. Уверен, что Испания может выиграть и за счет физики, но она не сможет соперничать в этом с Германией. Испания должна бороться на уровне таланта.

– Хорошая ли команда у Франции?

– Да, на уровне Бразилии и Германии. И не стоит забывать об Аргентине. Она на одном уровне с Испанией. Ошибочно думать, что у них нет полузащиты. Думаю, что Банега мог бы играть в "Барселоне".