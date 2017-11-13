Хави Гарсия - болельщикам Испании: "Чемпионат мира-2018 изменит ваше представление о России"

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия, ныне выступающий за "Бетис", призвал испанских болельщиков приехать на чемпионат мира в следующем году. Футболист выразил уверенность, что Россия сможет хорошо провести турнир.

– В России любят футбол, – цитирует Reuters Гарсию. – Санкт-Петербург – великолепный город, а "Зенит" лучший клуб страны. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в плохие моменты. Я всегда чувствовал теплое отношение к себе, когда меня узнавали на улицах.

В Испании люди стремятся провести отпуск на пляже, но я призываю всех отправиться в Россию на чемпионат мира. Это изменит ваше представление об этой стране. Турнир станет историческим моментом для России, там серьезно готовятся, построили великолепные стадионы, чтобы провести невероятный чемпионат мира.