Хавьер Савиола: "Стадион "Санкт-Петербург" - самый лучший на ЧМ-2018"

Бывший форвард сборной Аргентины Хавьер Савиола - о стадионах ЧМ-2018.

- Какой российский стадион вам понравился больше всего?

- Я был на московских аренах, и они отличные. Очень жду сегодняшнего вечера, когда попаду на стадион "Санкт-Петербург", потому что весь мир расхваливает его. Я уже впечатлился тем, что увидел снаружи, и теперь хочу посмотреть на него внутри. Думаю, он - самый лучший!

- Здесь свой единственный матч выиграла сборная Аргентины.

- Да, он принес нашей команде удачу! Вот только очень жаль, что ей не удалось провести на турнире больше игр. Но я все равно счастлив быть частью этого чемпионата мира. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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