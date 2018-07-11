12:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хавьер Савиола: "Стадион "Санкт-Петербург" - самый лучший на ЧМ-2018"


Бывший форвард сборной Аргентины Хавьер Савиола - о стадионах ЧМ-2018.

- Какой российский стадион вам понравился больше всего?

- Я был на московских аренах, и они отличные. Очень жду сегодняшнего вечера, когда попаду на стадион "Санкт-Петербург", потому что весь мир расхваливает его. Я уже впечатлился тем, что увидел снаружи, и теперь хочу посмотреть на него внутри. Думаю, он - самый лучший!

- Здесь свой единственный матч выиграла сборная Аргентины.

- Да, он принес нашей команде удачу! Вот только очень жаль, что ей не удалось провести на турнире больше игр. Но я все равно счастлив быть частью этого чемпионата мира. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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