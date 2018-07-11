Хавьер Савиола: "Сборная России? Я впечатлен"

Бывший форвард сборной Аргентины Хавьер Савиола поделился своим мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.

- Что скажете о сборной России?

- Впечатлен. Вижу, что российские болельщики испытывают чувство огромной гордости и это заслуженно: команда отдала всю себя на поле. Пожалуй, ваша сборная не была одним из претендентов на победу, но она проявила смелость, показала, насколько сильна, и удивила всех вокруг, потому что забралась очень высоко - никто этого не ожидал.

- Как вы это объясните?

- В наше время силы в футболе уравниваются, и это хорошо для всех команд. Мы видим, как сборные Аргентины, Германии, Португалии - те, что до старта турнира были в числе главных кандидатов на победу, - уезжают домой, а другие остаются в игре. Футбол сильно эволюционировал, поэтому большого сюрприза в успехе команды, от которой никто ничего не ждал, для меня уже нет. (Егор БЫЧКОВ)

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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