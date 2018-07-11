Хавьер Савиола: "Надеюсь, Месси продолжит выступать за сборную Аргентины"

Бывший форвард сборной Аргентины Хавьер Савиола поделился мнением о выступлении команды на ЧМ-2018.

- Что произошло с Аргентиной?

- Наша сборная, к сожалению, так и не нащупала ритм, не смогла найти свою игру. Турнир для нее получился совсем не таким, как все ожидали. Не хватило слишком многого. Нужно делать выводы и лучше готовиться к следующему чемпионату мира. Надеюсь, Аргентина вернется в ряды фаворитов, как это было много раз в прошлом.

- Многие считают, что это была последняя возможность Лео Месси выиграть Кубок мира.

- Не знаю, не знаю. Все мы уважаем его мнение и решение, надеюсь, он продолжит выступление за сборную, потому что Лео - лучший футболист планеты. Все аргентинцы хотят, чтобы он играл в национальной команде, поехал на следующий чемпионат мира и победил. Лео - мой бывший одноклубник и близкий друг, поэтому желаю ему самого лучшего. (Егор БЫЧКОВ)

На ЧМ-2018 сборная Аргентины дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Франции (3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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