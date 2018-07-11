Хавьер Савиола: "ЧМ-2018 - нетипичный чемпионат мира"

Бывший форвард сборной Аргентины Хавьер Савиола поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018.

- Какие у вас эмоции от чемпионата мира? - вопрос Савиоле.

- Эмоций огромное количество! Я работаю здесь вместе с катарским телевидением и пережил массу приятных моментов: комментировал игры сборной Аргентины, посетил множество матчей, сегодня буду на полуфинале (Бельгия – Франция. - Прим. "СЭ"), потом меня ждет финал. Это нетипичный чемпионат - на моих глазах команды, которые не были фаворитами, выросли настолько, что теперь ведут борьбу за титул. Мы все получаем от этого удовольствие, и я очень рад быть здесь. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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