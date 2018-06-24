Хавьер Маскерано: "У нас нормальные отношения с Сампаоли"

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что у игроков нет конфликта с главным тренером команды Хорхе Сампаоли.

Ранее сообщалось, что после поражения аргентинцев от Хорватии (0:3) футболисты выразили недовольство главным тренером и обратились к генеральному директору Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручаге с просьбой отстранить от работы Сампаоли.

- У нас нормальные отношения с Сампаоли, - приводит ТАСС слова Маскерано. - Если есть какое-то недовольство, то его надо высказать, а не заниматься лицемерием. Мы не должны держать все в себе, поскольку это может сказаться на игре команды. Конечно, та шумиха, которая возникла вокруг сборной, не может положительно сказаться на команде. Но я не намерен опровергать слухи, это неконтролируемый поток.

После двух туров группового этапа чемпионата мира подопечные Сампаоли занимают последнее место с одним набранным очком. В заключительном матче группы D аргентинцы встретятся с Нигерией, игра пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге. При этом, по информации СМИ, состав на матч игроки будут определять сами. Напомним, для выхода в 1/8 финала латиноамериканцам нужна только победа.

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